Il-bejgħ bl-imnut fl-Italja jitbaxxa bla mistenni

Is-sentiment fis-sessjoni tal-bonds kien b’mod ġenerali negattiv. Il-Hal Mann Vella Group Secured 2024 u l-Bank of Valletta 2030 żdiedu b’0.95% u 0.59% rispettivament. Il-Bank of Valletta 2030 It-Tieni Serje kellhom tnaqqis ta’ 0.51%, l-International Hotel Investments 2026 0.99%; il-Hili Properties 2025 1.43% u l-Island Hotels Group Holdings 2024 b’1.59%.

