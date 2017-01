Jum ta’ profitt għall-bonds lokali

Fis-sessjoni tal-bonds, illum kien jum ta’ profitt aktar milli telf. Il-Bank of Valletta 2019 kellhom żieda ta’ 1.19%, l-International Hotel Investments 2026 b’0.98% u l-Premier Capital 2026 b’0.23%. Ma kien hemm ebda bidla bil-prezz tal-Bank of Valletta 2019. F’territorju negattiv kien hemm id-Dizz Finance 2026 u l-Corinthia Finance 2026 li t-tnejn tbaxxew bi kważi 1%. Kien hemm tnaqqis ta’ 0.46% fil-Bank of Valletta 2030.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.