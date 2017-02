L-ewro jitbaxxa minħabba tnaqqis tal-qagħda politika Franċiża

Sessjoni negattiva b’mod ġenerali fis-suq lokali tal-bonds. Kienu l-PTL Holdings 2024 biss li żdiedu, b’0.38%. Il-Bank of Valletta 2018 u l-Hili Properties 2025 t-tnejn tilfu, 0.01% u 1.64% rispettivament. Il-GAP Group 2023, il-Halmann Vella Group 2024 u l-Bank of Valletta 2030 kienu negozjati iżda bla bidla fil-prezz.

