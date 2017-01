L-isterlina bl-akbar żieda f’ġurnata minn qabel il-Brexit

L-isterlina rkuprat u kienet riesqa lejn l-akbar żieda f’ġurnata mill-2008, wara li l-Prim Ministru Theresa May qalet li r-Renju Unit qed iħares lejn ftehim dwar il-Brexit li jkun jibbenefika liż-żewġ naħat. Kienet l-akbar żieda f’ġurnata mill-20 ta’ Ġunju li għadda ftit qabel ir-referendum u t-tieni l-akbar minn Diċembru 2008. F’diskors f’Londra, May ikkonfermat li r-Renju Unit se jitlaq mis-suq uniku, iżda se jfittex ftehim kummerċjali ambizzjuż u kuraġġuż mal-Unjoni Ewropea.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.