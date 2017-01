Tissaħħaħ l-isterlina wara li ttieħdu l-ewwel passi biex jibda l-proċess ta’ Brexit

Ġimgħa importanti għall-Ġappun u r-Renju Unit hekk kif il-banek ċentrali ser joħorġu informazzjoni importanti. Il-Bank of Japan ser iħabbar il-Politika Monetarja kmieni fil-ġimgħa. Aktar tard, il-Bank of England ser jiddeċiedi dwar ir-rati tal-interess li mistennija jibqghu 0.25%.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.