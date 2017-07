Is-37 edizzjoni tal-Farsons Beer Festival

Iż-żona tal-ikel din is-sena ġiet irranġata u issa tinkludi għażla ta’ restoranti popolari bħal The Pulled Meat Company, Gate of India, New York Best, Bad Ass Burgers, Mad Hatter minn TexMex u ħafna aktar.

Susan Weenink Camilleri, Head of Marketing & Communications ta’ Simonds Farsons Cisk plc, qalet: “Sa mill-ewwel edizzjoni tal-festival fl-1981, dejjem stinkajna biex intejbu dan l-avveniment ħalli l-eluf ta’ viżitaturi li niġbdu kull sena jkollhom esperjenza awtentika u pjaċevoli. L-attendenza rekord ta’ kuljum, sena wara l-oħra, hi xhieda tas-suċċess u ta’ kemm il-Farsons Beer Festival baqa’ jappella lin-nies. Id-dħul għall-festival hu bla ħlas. Dan hu mod tajjeb kif nagħtu xi ħaġa lura lill-klijenti u l-konsumaturi leali li jappoġġjaw il-marki tal-birer tagħna billi jikkunsmawhom matul is-sena.”

