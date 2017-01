80 sena storja pastorali fiż-Żejtun u t-twelid mill-ġdid tal-gazzetta filatelika

Dan il-materjal filateliku se jkollu il-First Day Cover tiegħu fil-31 ta’ Jannar, 2017, fejn dak in-nhar ukoll se toħroġ l-ewwel ħarġa ta’ The Melite Post b’diversi artikli interessanti miktuba mill-membri stess tal-Grupp Filateliku taż-Żejtun. Is-sett komplut flimkien mal-gazzetta The Melite Post huwa ta’ €2.80c.

Filwaqt li l-kartolina ‘l oħra l-kaxxa postali Nru. 134 tar-Re Ġorġ V, li tinsab fi Triq ir-Ramla, iż-Żejtun, fl-inħawi magħrufa bħala Misraħ Strejnu (jew Tat-Tliet Ħwienet) u ġiet skedata Grad 1 fl-2007 mill-MEPA għall-importanza tagħha. F’Malta nsibu 2 kaxxi postali biss ta’ dan it-tip, l-oħra tinsab fil-Marsa. Din il-kaxxa postali maħduma minn W.T. Allen & Co. London għandha l-ittri u l-kuruna ta’ daqs kbir ħdejn il-kaxxi postali Ġorġjani l-oħra. Filwaqt li qed turi l-parti ta’ fuq ta’ The Melita Post li ħarġet għall-ewwel darba fl-1937 mill-Malta Philatelic Society Zeitun, li twaqqfet f’Diċembru tal-1936, u kellha l-indirizz tagħha 20, Triq Sant’ Emidju, iż-Żejtun. Din il-ħarġa kien hemm il-ħsieb li toħroġ 4 darbiet f’sena u kienet tiġi mitbugħha ż-Żejtun stess fi Triq San Pawl.

l-Grupp Filateliku taż-Żejtun se jkun qed joħroġ żewġ bolol personalizzati u żewġ kartolini biex ifakkar żewġ anniversarji importani li għandhom x’jaqsmu mal-istorja postali fiż-Żejtun. Waħda mill-bolol qed tfakkar it- 80 sena anniversarju mill-ġurnal filateliku The Melita Post, li ħareġ l-ewwel darba fl-1937, mill-Malta Philatelic Society Zeitun. Filwaqt li l-bolla ‘l oħra li turi l-emblema tal-Grupp Filateliku taż-Żejtun qed tfakkar il- 15-il sena anniversarju mit-twaqqif ta’ din il-Grupp fl-2002.

