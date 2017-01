Akkademja mużikali tiftaħ il-festi li jfakkru żewġ anniversarji Marsin

Għall-okkażjoni tal-Festi Ċinkwantinarji, nhar il-Ħadd, 5 ta’ Frar, fit-8.30 a.m. se ssir Quddiesa Solenni mmexxija mill-Kappillan Patri Domenic Mangani OFM Cap, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali ‘Regina Coeli’, u fid-9.30 a.m. joħroġ Pellegrinaġġ bl-istatwa titulari ta’ Marija Reġina mill-Knisja Parrokkjali li jgħaddi mit-toroq taż-żewġ parroċċi Marsin – dik tas-SSma Trinità u ta’ Marija Reġina.

