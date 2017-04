Elvis Tribute Artist – Gordon Davis lura għal kuncert f’Malta

L-artist multi-awarded ta’ Elvis Tribute – Gordon Davis dalwaqt ser jerġa jkunu lura f’Malta nhar is-Sibt 6 ta’ Mejju 2017, fejn ser ikun qed jagħti sagħtejn sħaħ spettaklu.

Il-fans kollha tal-mibki Elvis Presley żgur li ser ikollhom xalata sħiħa minn dan il-kuncert live, li ser jiffoka speċifikament fuq il-kanzunetti leġġendi li ħalla warajh ir-re Elvis Presley.

Gordon Davis, huwa artist Malti li mar jgħix l-Ingilterra meta kellu ħamsa u għoxrin sena, fejn anke rebaħ diversi awards fosthom Images of the King World Champion 2012, u huwa wkoll wieħed mill-aqwa tributes ta’ Elvis Presley li hawn madwar id-dinja.

Il-kunċert li ser ikun qed jigi mtellgħa ġewwa City Theatre, Old Bakery Street, il-Belt Valletta fis-6 ta’ Mejju li ġej, fejn ser iġedded memorji ta’ diversi aspettattivi mill-comeback ta’ Elvis lura għas-sena 1968 u live shows mill-kunċerti passati tiegħu inkluż instrumenti, performance u lbies li kien jintuża dak iż-żmien minnu.

Gordon Davis ser ikanta diversi kanzunetti klassiċi ta’ Elvis innifsu fosthom Gave Me A Mountain, Memories, The Wonder of You, Suspicious Minds, Are you Lonesome Tonight, Blue Suede Shoes, Can’t Help Falling in Love u ħafna aktar.

Huwa ser ikun akkumpanjat mill-band tiegħu bl-aqwa mużiċisti professjonali fosthom Cliff Preece, Dan Caney, Ryan Quartermaine, Richard Gibson, Harriet Raybould u Lucy Jones.

Aktar informazzjoni u għall-biljetti tinkiseb mingħand Ħamrun Kiosk fuq 2124 8989 jew 9949 5648 jew Joe Zammit fuq 9985 9562.

Biljetti fuq quddiem nett għal 20 ewros, biljetti fin-nofs għal 18 ewros, gallarija għal 15 ewros.