Emirates se tniedi servizz ta’ kuljum lejn Newark minn Ateni

Sir Tim Clark, il-President ta’ Emirates Airline, qal: “Il-Gvern Grieg u l-Ajruport Internazzjonali ta’ Ateni avviċinaw lill-Emirates xi żmien ilu biex nikkunsidraw li noffru rotta bejn Ateni u New York. Wara konsiderazzjoni bir-reqqa, Emirates ikkonkludiet li l-estensjoni ta’ waħda mit-titjiriet tagħna bejn Dubaj u Ateni lejn Newark hi viabbli b’mod kummerċjali u operattiv. Kuntenti li qed nilqgħu għall-bżonnijiet tal-klijenti li kienu minsija minn linji tal-ajru oħra u nixtiequ nirringrazzjaw lill-awtoritajiet u lill-imsieħba tagħna fl-Istati Uniti u l-Greċja għall-appoġġ tagħhom fit-twaqqif ta’ din ir-rotta l-ġdida.”

