GO tgħin lill-programm ta’ litteriżmu fi skejjel madwar Malta

Imniedi f’Novembru 2016, il-fond ‘GO for the future’ qed jagħti €11,000 matul din is-sena akkademika lill-proġett ‘Aqra Kemm Tiflaħ’. Il-fond qed jimpenja ruħu li jagħti €11,000 oħra is-sena d-dieħla biex jiżgura li l-proġett ikompli jwettaq il-ħidma tiegħu.

Camilleri qal, “Il-fond ‘GO for the future’ tnieda b’impenn inizjali ta’ €80,000 biex jappoġġ l-edukazzjoni kif ukoll biex ix-xjenza issir iktar popolari fost l-istudenti żgħar. F’sitt xhur, diġà wettaqna żewġ investimenti sinifikanti. Dawn jinkludu l-proġett ‘Aqra Kemm Tiflaħ’ u l-Malta Robotics Olympaid. Hu ċar li l-prosperità ta’ Malta fil-futur tiddependi mhux biss fuq it-teknoloġija u l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni, imma ukoll fuq l-abbiltà tagħna li nkunu kapaċi nużaw l-opportunitajiet ġodda li dawn jipprovdu. Biex nagħmlu dan, għandna bżonn nies li jħobbu x-xjenza u t-teknoloġija. Imma fuq kollox, għandna bżonn nies li jħobbu jitgħallmu, u hu propju għalhekk li rridu ngħinu lit-tfal jiżviluppaw l-imħabba għall-qari. Din hi r-raġuni għaliex il-proġett ‘Aqra kemm Tiflaħ’ hu daqshekk importanti.”

Libreriji ġodda kienu ppreżentati lill-Iskola Primarja tal-Imsida bħala parti mill-proġett ‘Aqra Kemm Tiflaħ’ li qed jingħata għajnuna mill-fond ‘GO for the future’. Il-proġett ‘Aqra kemm Tiflaħ’ jitmexxa mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. Għandu l-għan li jinstalla libreriji ġodda f’kull klassi tal-istat tal-Year 1, 2 u 3 f’Malta. Kull librerija tinkludi 100 ktieb popolari biex jinkuraġġixxu lit-tfal iqattgħu iktar ħin jaqraw. Il-kotba jinkludu dawk tal-ġeneri fiction u non-fiction. Se jkun hemm 50 ktieb bil-Malti u 50 ktieb bl-Ingliż f’dawn il-klassijiet.

