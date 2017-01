GO tibda s-Sena l-Ġdida b’għotjiet li jlaħħqu l-eluf

Matul il-maratona ta’ ġbir ta’ fondi tad-Dar tal-Providenza, li saret fl-1 ta’ Jannar, l-impjegati ta’ GO taw għotja ta’ €5,000 mill-GO Cares Employee Fund, biex tgħin lil din l-istituzzjoni tkompli tipprovdi l-appoġġ tant meħtieġ lill-persuni b’diżabbiltà u lill-familji tagħhom. Dan ftit jiem biss ‘il bogħod mill-appoġġ sostanzjali li GO pprovdiet lill-Istrina. Fosthom €25,000 fi flus, li €5,000 minnhom ingħataw mill-GO Cares Employee Fund. Dan minbarra l-għotja ta’ servizz mingħajr ħlas tat-tagħmir tekniku u l-infrastruttura tal-komunikazzjoni neċessarja għas-suċċess ta’ din l-attività.

