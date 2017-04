GO tniedi l-pakketti Business Infinity għall-klijenti tan-negozju

Pete Grivas, Business Marketing Manager ma’ GO, qal, “Il-pakketti Business Infinity ta’ GO joffru lin-negozji li jimpjegaw sa 10 min-nies b’għażla faċli u konvenjenti li tkopri l-bżonnijiet kollha tagħhom relatati mal-komunikazzjoni. Permezz tal-konnessjonijiet tal-fibre internet li titqabbad direttament mal-istabbiliment u telefonati mingħajr limitu lejn linji fissi u mowbajl, il-pjanijiet huma faċli biex jinftehmu u cost-effective. Permezz tal-pakketti Business Infinity, GO qed issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala kumpanija li qed tgħaqqad il-komunità tan-negozji, u tpoġġi lin-negozji fuq quddiem.”

GO plc nediet uffiċjalment il-pakketti msejħa Business Infinity. Dawn il-pakketti tal-fibre internet u telefonija huma maħsuba speċjalment għan-negozji. Il-pakketti l-ġodda, li joffru veloċità tal-internet ta’ bejn 35Mbps u 500Mbps permezz tal-konnessjonijiet fibre-to-the-premise, u telefonati mingħajr limitu, jibdew minn €40 biss fix-xahar. Il-klijenti jistgħu jibbenefikaw minn skontijiet addizzjonali meta l-pakkett Business Infinity jittieħed flimkien mal-pakketti Limitless Business ta’ GO.

