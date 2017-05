GreenPak tirrapporta l-aqwa sena tal-operat tagħha

GreenPak Coop, l-akbar sistema ta’ rkupru ta’ skart f’Malta, ħabbret li l-2016 kienet l-aqwa sena tagħha s’issa. Dan is-suċċess isegwi kemm żidiet fil-lista tal-membri, kif ukoll żidiet fit-tunnellaġġ ta’ ġbir u riċiklagg ta’ skart tal-ippakkjar. Is-sena 2016 immarkat ukoll l-ewwel sena sħiħa tal-operat ta’ GreenPak fl-iskema Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Fl-aħħar tlett xhur tas-sena, GreenPak nediet ukoll il-kampanja BATREE, l-iskema tagħha għall-ġbir u riċiklaġġ ta’ batteriji użati.

Matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali li saret fil-Kooperattivi Malta f’Ħal Qormi, il-President ta’ GreenPak Victor Galea qal li l-membri tal-koperattiva kienu ddikjaraw: “20,381 tunnellata ta’ imballaġġ (packaging) imqiegħed fis-suq, li minnhom 13,200 tunnellata kienu riċiklati.” Dan l-ammont jaqbeż il-mira minima nazzjonali ta’ 55%. Is-sur Galea qal li GreenPak għandha tkun kburija b’dan is-suċċess u żied li fl-ewwel sena tal-operat fl-iskema WEEE, GreenPak ġabret 568 tunnellata minn 3,990 tunnellata ta’ skart elettroniku li kienu ddikjarati mill-membri. “Il-mudell tal-Koperattiva GreenPak qed jaħdem sew, u l-membri għandhom ikunu kburin li jifformaw parti minn din il-koperattiva.”

“Fl-2016, l-operati rendew l-ogħla surplus ta’ fondi ġġenerati s’issa. Dawn l-ammonti żejda, ekwivalenti għal 32% tal-miżati mħallsa se jitqassmu lill-azzjonisti bħala patronage refunds, ” żied is-sur Galea. Ir-riżultati finanzjarji ta’ GreenPak kienu ivverifikati minn PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Il-Kap Eżekuttiv l-Inġ Mario Schembri qal: “GreenPak saħħet it-tmexxija tagħha fl-irkupru tal-iskart, hekk kif il-kooperattiva kompliet tiżviluppa fit-tliet oqsma ta’ attivitajiet tagħha, jiġifieri l-iskemi ta’ riċiklaġġ ta’ imballaġġ, WEEE, u BATREE.” Is-sur Schembri ħabbar li matul is-sentejn li jmiss, l-infrastruttura tal-bring-in sites ta’ GreenPak se tkun immodernizzata, filwaqt li sa tmiem din is-sena, aktar minn 500 kontenitur ta’ riċiklaġġ għall-batteriji użati se jkunu disponibbli madwar Malta u Għawdex.

L-Ing Schembri qal li GreenPak għandu l-impenn li jtejjeb is-sistema ta’ ġbir eżisteni, u bħala eżempju semma’ l-fatt li fiż-żmien qasir minn mindu tnediet l-iskema BATREE, 200 kontenitur diġà tqassmu fl-iskejjel, ħwienet, supermarkets u Kunsilli Lokali, biex ikunu disponibbli ħalli l-pubbliku jarmi l-batteriji użati. Sal-aħħar tal-2017, GreenPak qed timmira li jkollha 500 post madwar Malta u Għawdex għall-ġbir ta’ batteriji użati.

“Għal quddiem, GreenPak hi konxja tar-Road Map għall-Ġestjoni tal-Iskart ta’ Malta, kif ukoll tal-bidliet li qed isiru fir-regolamenti tal-UE dwar l-iskart. Is-sitwazzjoni madwarna qed tkompli tinbidel, imma ninsabu fiduċjużi u determinati li nipprovdu l-aqwa soluzzjoni biex il-kumpaniji Maltin jissodisfaw l-hekk imsejjħa extended producer responsibility (EPR) tagħhom,” ikkonkluda l-Inġ Schembri.

Kien elett il-Bord il-ġdid ta’ GreenPak li hu magħmul minn Victor Galea, Direttur Eżekuttiv ta’ VJ Salomone Marketing Ltd; Denis Zammit Cutajar, Kap Eżekuttiv ta’ P. Cutajar & Co Ltd; Edward von Brockdorff, Direttur ta’ Von Brockdorff Imports Ltd; Pierre Fava, Kap Eżekuttiv ta’ Kemimport Ltd; Brian Galea, Maniġer Ġenerali ta’ GSD Marketing Ltd; Lionel M. Cassola, Segretarju tal-Kumpanija ta’ GA Enterprises Ltd; Norman Aquilina, Kap Eżekuttiv tal-Grupp Farsons; u Peter Martin, Direttur ta’ Attard & Co Food Ltd.

Matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali, PwC reġgħu nħatru bħala l-awdituri.