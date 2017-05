Il-Fondazzjoni HSBC Malta ġġedded l-appoġġ tagħha għal EkoSkola

Il-Fondazzjoni HSBC Malta qed testendi l-kontribuzzjoni tagħha lill-programm internazzjonali Young Reporters for the Environment Programme (YRE). Dan il-programm għandu l-għan li jinkuraġġixxi lill-istudenti biex jagħmlu investigazzjonijiet ġurnalistiċi dwar problemi ambjentali u li jippubblikaw ir-rapporti tagħhom fil-komunità permezz ta’ artikli, ritratti u vidjows. Barra minn hekk, il-Fondazzjoni HSBC Malta toffri ukoll l-appoġġ tagħha lil Learning About Forests Programme (LEAF). Dan il-programm internazzjonali ta’ tagħlim fil-miftuħ hu maħsub biex ikattar l-għarfien u t-tagħrif dwar ir-rwol importanti li għandhom il-foresti għas-sostenibbiltà tal-ħajja, u fl-istess waqt jara jekk dak ir-rwol hux qed ikun mhedded bl-istil ta’ ħajja li ngħixu.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.