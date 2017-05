Iż-Żejtun Taħt in-Nar – jitfakkru l-vittmi ta’ traġedja li seħħet 75 sena ilu

Barra minn hekk, bejn l-10.00 a.m. u l-11.00 a.m. se jkun hemm diversi kittieba u kelliema oħra biex jaqsmu l-istejjer tagħhom kif kienu jgħixu fi żmien il-Gwerra. Fil-11.00 a.m. se jkunu qed jiġu mfakkra l-vittmi ta’ din it-traġedja, bis-sehem tal-għaqdiet Żwieten.

Il-Pjazza taż-Żejtun se tmur lura għal żmien il-Gwerra b’diversi re-enactments u ilbies ta’ dak iż-żmien minn Battlefront Living History Group, Battlefields Reenactment Group, u Malta Command Living History Group fost l-oħrajn, wirjiet tal-karozzi tal-Gwerra u l-karozza tal-linja l-antika taż-Żejtun, wirjiet oħra relatati ma’ dak iż-żmien, Victory Kitchen mill-għaqda Żejtun Organisation to Empower You (ŻOEY) li l-pubbliku se jkun qed jattendi se jkun qed jingħata l-ikel b’xejn, kommemorazzjoni tal-vittmi, u ħafna aktar.

