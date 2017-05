Kumpanija ‘start-up’ Franciza tinghata l-ewwel premju ta’ €20k f’avveniment internazzjonali organnizzat minn kumpanija Maltija

U finalment il ‘ Best Overall Experience Award’ u il premju ta’ flus ta’ €20,000 inghata lil ‘ Crisp IM’ , minn Franza. Il kuncett wara ‘ Crisp ’ huwa bbazat fuq il-fatt li 50% minn-nies jippreferu juzaw sistema ta’ ‘chat’ biex jikkomunikaw bejnietom u mal-konsumaturi milli jibghatu emails u juzaw it-telefon. B’ 5,000 utenti attivi u miljun messag jintbghat kull gimgha, nahsbu li ha nisimghu hafna dwar Crisp IM fil future qrib.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.