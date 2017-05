L-ERA tiċċelebra l-Ġurnata Ewropea Natura 2000

Bħalissa l-ERA qiegħda wkoll tmexxi proġett ko-finanzjat mill-UE, LIFE BaĦAR for N2K, flimkien malMinisteru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima; id-Dipartiment tas-Sajd u lAkkwakultura; id-Dipartiment tal-Bijoloġija tal-Università ta’ Malta; u Fundación Oceana bil-għan li jiġu estiżi ż-żoni tal-baħar Natura 2000 u biex jiġu magħżulin dawk ġodda. Dan il-proġett jiffoka fuq tliet ambjenti marini importanti għall-ekoloġija: sikek, għerien tal-baħar u banek tar-ramel, li huma wħud mill-ambjenti li jipprovdu kenn u ikel għal varjetà ta’ speċi tal-baħar. Iktar informazzjoni fuq dan il-proġett tinstab fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ LIFE BaĦAR for N2K.

