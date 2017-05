Medalji tad-deheb u tal-bronż għall-inbejjed maltin

Il-medalja tal-bronż li ntrebħet għall-Grand Vin de Hauteville Viognier hi b’mod speċjali għal qalb il-winemaker. Dan għaliex il-varjetà Viognier hi partikolarment diffiċli biex titkabbar f’Malta. Il-premju juri li Viognier tajjeb mhux limitat biss biex jikber fit-terroir oriġinali tiegħu fi Franza, iżda, sakemm din il-varjetà tingħata kura u attenzjoni esperta, qed tiżviluppa u tqabbad għeruqha aktar fil-fond tal-ħamrija Maltija.

