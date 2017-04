Tfittxija għall-aqwa trattament tal-HIV: mibni fuq 30 snin ta’ innovazzjoni

F’Malta, kienet innotata żieda qawwija u kostanti fin-numru ta’ infezzjonijiet irrappurtati tal-HIV. Fl-2015 kien sar magħruf li kienu rrappurtati 61 każ ġdid tal-HIV. Din hi żieda qawwija meta mqabbla mas-17-il każ ġdid rrappurtati fl-2010 (Times of Malta, Diċembru 1, 2016) ( 3) . Dan jeħtieġ sejħa urġenti għall-azzjoni sabiex jiżdied aktar l-għarfien dwar l-infezzjoni bl-HIV u jkun żgurat li l-persuni li jinsabu fl-ikbar riskju li jkunu infettati mill-marda jkunu ttestjati, u jekk meħtieġ, jingħataw l-aqwa trattament possibbli fl-istadju bikri tal-marda.

Dr Marty St Clair hi waħda mill-riċerkatriċi involuta direttament fl-impenn kontinwu ta’ GSK biex ittejjeb is-saħħa u l-ħajja ta’ dawk bl-HIV. Kmieni fis-snin tmenin, hi kienet parti mit-tim li skopra u għen fl-iżvilupp tal-AZT (azidothymidine, magħrufa wkoll bħala zidovudine) li kienet l-ewwel mediċina kontra l-HIV. (1)

