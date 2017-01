Vjaġġ ta’ 2,200 kilometru għat-“tliet Slaten Maġi”

Din hi r-raba’ sena li l-adorazzjoni tal-Maġi se tibda minn pajjiż ieħor. L-għan ewlieni ta’ din l-inizjattiva hi li tingħata dimensjoni internazzjonali u fl-istess ħin promozzjoni lil Bethlehem f’Għajnsielem lil hinn minn Malta u Għawdex.

