10,000 tifel u tifla immigranti mitlufa f’sena

Intant il-problema tal-immigranti tfal li jivvjaġġaw waħidhom lejn l-Ewropa ser tkun trattata f’konferenza f’Malta fi ħdan il-Fondazzjoni tal-President għal Ġid tas-Soċjetà fost ċifri konflinġenti tat-tfal li qed jintilfu f’dawn il-vjaġġi.

TVM tkellem ma’ Delphine Moralis, is-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni Ewropea Missing Children Europe, dwar din il-pjaga li għandha bżonn tiġi indirizzata b’mod urġenti minn mexxejja Ewropej.

Għexieren ta’ eluf ta’ tfal jivvjaġġaw waħidhom lejn l-Ewropa għal futur aħjar u eluf minnhom jintilfu, b’ħafna lanqas biss huma dokumentati. Filwaqt li l-Europol qalet li fl-2015 intilfu għaxart elef tifel u tifla immigranti li vvjaġġaw waħidhom lejn l-Ewropa, Delphine Moralis, is-Segretarju Ġenerali ta’ Missing Children Europe qalet lil TVM li r-realtà xokkanti hi li n-numru huma ħafna aktar.

F’intervista ma’ TVM, Delphine Moralis qalet li l-Ewropa mhix qed taħdem biżżejjed biex tassigura ħarsien kif xieraq lil dawn it-tfal vulnerabbli. Qalet fejn hi stess rat b’għajnejha tfal waħidhom miżmuma fil-ħmieġ u fil-periklu meta żaret l-kampijiet tal-immgiranti fil-Greċja.

Hija qalet li ser twassal dam il-messaġġ lill-Kunsill tal-Ministri li qed jiltaqgħu taħt il-Presidenza Maltija biex tappella għal azzjoni biex jitħarsu t-tfal anki mill-kriminalità organizzata.

Delphine Moralis qalet, “Children with migrant backgrounds they are discriminated against, when you see children going missing, following up procedures are not in place to respond these disappearances.”

Delphine Moralis qalet lil TVM li l-istejjer ta’ dawn it-tfal huma xokkanti, li raw b’għanejhom it-terrur mhux biss fuq tfal oħra minħabba gwerer, iżda anki l-vjaġġ inniffsu. Hija qalet li quddiem din ir-realtà kerha rridu nifhmu din it-traġedja.

“To continue to listen to children, and if we give them a chance they can be a bearer of hope and create a better future for Europe,” sostniet is-Segretarju Ġenerali ta’ Missing Children Europe.

Delphine Moralis se titkellem f’konferenza organizzata mal-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà bit-titlu Lost in Migration, li matulha se jitkellmu immigranti li kienu ivvjaġġaw waħedhom lejn l-Ewropa.