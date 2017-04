140 uffiċjal f’Malta għal konferenza dwar riċiklaġġ ta’ tagħmir elettroniku

F’dawn il-jumejn qed titlaqqa’ f’Malta l-konferenza tal-WEEE Forum fuq ir-riċiklaġġ ta’ tagħmir elettroniku u tal-elettriku. Il-pajjiżi fil-WEEE Forum, is-sena li għaddiet ġabru aktar minn żewġ miljun tunnellata ta’ dan l-iskart, kważi żewġ terzi ta’ dan l-iskart li nġabar fl-Ewropa.

Ir-riċiklaġġ ta’ tagħmir elettroniku u tal-elettriku bħal computers, televisions, fridges u mobiles qed jiġi diskuss minn 140 uffiċjal minn 17-il pajjiż responsabbli mir-riċiklaġġ ta’ dan il-materjal. Fil-konferenza organizzata mill-WEEE Forum huma qed jiddiskutu t-triq ‘il quddiem fl-Ewropa biex prodotti elettroniċi u tal-elettriku jiġu rkuprati u rriċiklati bl-aħjar mod possibbli.

Il-President ta’ WEEE Forum Jan Vlak qal li l-iskart ta’ tagħmir elettroniku jista’ jerġa’ jintuża.

“But it of course it starts with the consumer. The consumer has to discard it properly, separate it and than we can collect, we can separate and we can recycle so the circular economy is not only responsibility of producers, it is also the responsibility of all actors in the chain consumers, recyclers everything” qal Jan Vlak President tal-WEEE Forum.

WEEE Forum tagħti vuċi lil 31 skema fl-Ewropa fosthom il-WEEE Malta tal-GRTU.

Fil-ftuħ tal-konferenza, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq fuq l-importanza tal-edukazzjoni f’dan is-settur. Qal li pajjiż żgħir bħal Malta huwa kruċjali li juża anke dawn riżorsi bl-aħjar mod.