40 pumpier u 24 siegħa biex ġew ikkontrollati n-nirien f’fabbrika f’Ħal Far

L-għada ta’ dan l-inċident, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili spjega li n-nar tkebbes ftit wara s-6 ta’ filgħodu. L-ewwel ma waslu fuq il-post kienu l-uffiċjali mill-istazzjoni ta’ Ħal Far li jinsab bieb u għatba mill-fabbrika. Madankollu, mill-ewwel kien innotat li n-nar kien kbir wisq u għaldaqstant intalbet l-assistenza mill-istazzjonijiet l-oħra tal-Protezzjoni Ċivili ta’ Ħal Far, ix-Xemxija kif ukoll minn Għawdex.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.