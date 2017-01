40% tal-proġett tal-Kappara lest – tibda l-fażi li jmiss

Temm jgħid li waqt l-investigazzjonijiet instabu difetti strutturali fil-pont ta’ Wied Għollieqa. Qal li għalhekk Transport Malta se tkun qed ittejjeb l-infrastruttura ta’ dan il-pont, kif ukoll il-mini tal-Università.

Intant F’kummenti ma’ tvm.com.mt, Pat Cox, il-Kordinatur tal-fondi tal-Unjoni Ewropea għall-proġetti ta’ toroq, imsejħa Ten-T qal li Malta kisbet riżultat mill-aktar pożittivi fil-mod kif qed taħdem fuq dawn il-proġetti tat-toroq.

Huwa qal, “The Transport Planning and delivery capacity in Malta places Malta in good position to bring forward other projects or other phases linked to these projects into the future and to have a high chance of success because of planning quality, maturity in terms of systems and delivery, being on time and within budget. All of these things are evaluated by external evaluators, professionally not as political process, Malta has come through that and got an A grade in terms of delivery so far.”