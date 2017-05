Ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-gazzetti tal-lum

Fl-ewwel paġna ta’ The Malta Independent on Sunday jiddomina ritratt ta’ Godfrey Farrugia mgħannaq mal-whip tal-grupp parlamentari Nazzjonalista David Agius. Fl-ewwel paġna tiddomina storja li tgħid li bank globali u t-tieni l-akbar wieħed fil-Ġermanja, Commerzbank AG, mhux jaċċetta aktar dikjarazzjonijiiet minn kumpaniji tal-awditjar Maltin. Rapport ieħor jikkwota stħarriġ tal-opinjoni pubblika li għamlet din il-gazzetta u li juri li d-distakk bejn il-partiti jonqos għal 4.5 fil-mija jekk il-kważi 14 fil-mija li qalu li ma jafux kif se jivvutaw, iżommu l-istess preferenza li għamlu fl-2013.

Fil-faċċata ta’ Times of Malta jiddomina ritratt akkumpanjat b’rapport, ta’ Godfrey Farrugia jgħannaq lill-whip tal-grupp parlamentari nazzjonalista David Agius kif daħal fid-Dar Ċentrali wara li tefa’ n-nomina tiegħu biex jikkontesta l-elezzjoni f’isem il-Partit Demokratiku. Storja oħra fl-ewwel paġna tgħid li l-kont bankarju fil-bank Pilatus, li minnu ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri huwa suspettat li tħallas €100,000 f’tixħim, irċieva żewġ trasferimenti oħra suspettużi li jtellgħu l-ammont totali għal €583,000.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.