600 kumpanija Ewropea tfalli kuljum – ħidma biex ma jaffettwawx l-ekonomija tal-UE

L-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, l-ostakli u r-rimedji legali tal-kumpaniji bi problemi finanzjarji, il-ġlieda kontra t-terroriżmu u t-traffikar tal-immigranti tfal kienu diskussi fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-Ministri tal-Ġustizzja li kienet ippreseduta mill-Ministru Owen Bonnici. Il-Ministru Bonnici qal li Malta se taħdem biex il-liġijiet dwar l-insolvenza tal-kumpaniji jkunu effettivi għaċ-ċittadini Ewropej, inkluż f’Malta, kif ukoll biex jitkompla x-xogħol għat-twaqqif ta’ prosekutur pubbliku Ewropew.

Bl-istatistika uffiċjali turi li mas-600 kumpanija jfallu kuljum fit-28 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-Ministri Ewropej għall-Ġustizzja ddiskutew il-proċeduri ġudizzjarji biex kemm jista’ ikun jitnaqqsu l-konsegwenzi ta’ dawn is-sitwazzjonijiet fuq l-ekonomija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.

Fi tmiem laqgħa informali tal-Kunsill tal-Ministri li saret f’Malta, bħala parti mill-Presidenza Maltija, il-Ministri għall-Ġustizzja ddiskutew il-proposta l-ġdida dwar l-insolvenza u l-pass li jmiss għat-twaqqif ta’ Prosekutur Pubbliku Ewropew bil-għan speċifiku li jaħdem dwar reati li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropa.

Il-Kummissarju Ewropew Vera Jourova qalet li t-taħditiet kienu produttivi fuq dawn il-kwistjonijiet.

Hija qalet, “We discussed the future steps of the European Public Prosecutor Office. We are strongly convinced that we need EPPO as an instrument to combat financial crime. We also discussed insolvency directive. I strongly believe that we need to have common rules for restructuring and for giving a second chance for those who appear in financial troubles.”

Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici, li mexxa l-laqgħa, qal li fit-taħditiet sar progress fuq il-proposti ġodda dwar il-kumpaniji li jkun f’diffikultà finanzjarja u r-rimedju legali li għandu jkun hemm f’dawn iċ-ċirkustanzi.

Il-Ministru Bonnici tkellem ukoll dwar temi oħrajn li ġew diskussi informalment f’dan il-laqgħa, fosthom il-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Sitwazzjoni oħra ta’ tħassib u li għamlu referenza għaliha il-Ministru Bonnici u l-Kummissarju Jourova hija li 26% tal-immigranti li jaslu l-Ewropa huma tfal mhux akkumpanjati minn ġenituri. Dr Bonnici u l-Kummissarju Jourova saħqu li għandhom jidħlu fis-seħħ miżuri li jipproteġu l-interessi ta’ dawn it-tfal u li kull pajjiż għandu jgħinhom qabel ikun tard wisq.