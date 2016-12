Ajruplan tal-linja tal-ajru Afriqivyah Airbus A320 mistenni jinżel f’Malta wara li biddel ir-rotta għall-għarrieda u se jinżel f’Malta. L-ajruplan niżel f’Malta għall-fil-11.32 a.m. Fl-ajruport qed jittieħdu bosta miżura ta’ emerġenza qabel l-ajruplan jagħmel l-inżul tiegħu f’Malta. Mill-ewwel informazzjoni li għandna, jirriżulta li ż-żewġ persuni qed jheddu li se jisplodu l-ajruplan. Fuq l-ajruplan hemm 118-il persuan abbord.

Aktar dettalji fil-ħin li ġej.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

Following news of plane hijacking with grave concern. My full cooperation to Govt to protect #Malta security and the safety of passengers.

— Simon Busuttil (@SimonBusuttil) December 23, 2016