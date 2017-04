Ajruplan li kien iġġarraf f’Malta jirċievi żjara mill-qraba tal-bdot

Ajruplan tat-Tieni Gwerra Dinjija li xi snin ilu ttella’ minn qiegħ il-baħar u jinsab fil-Mużew tal-Avjazzjoni f’Ta’ Qali kellu grupp ta’ viżitaturi b’interess speċjali fih. Fil-jiem li għaddew, kien hawn tliet ġenerazzjonijiet mill-familja ta’ wieħed mill-bdoti li tajjar dan l-ajruplan Hurricane.

Mumenti emozzjonanti għall-qraba tal-bdot Ron Carson meta raw f’Malta għall-ewwel darba l-ajruplan li kien itajjar fit-Tieni Gwerra Dinjija. Żewġ ulied ta’ Carson flimkien ma’ uliedhom u ulied uliedhom, ġew Malta għall-ewwel darba biex isiru jafu aktar dwar il-ħajja ta’ Carson meta kien iservi f’Malta. Bintu, Gill Cooke, baqgħet impressjonata bl-ajruplan restawrat.

“Its very emotional, it’s a lot bigger than I expected and so much work has gone into it. Its amazing. Wonderful,” qalet Gill Cooke.

Binha Nicholas, stenna li l-ajruplan se jkun akbar: “I actually think its a lot smaller than I was expecting but it’s really good. It’s fantastic, an excellent piece of work that has gone into it.”

In-neputi ż-żgħir, James, jinsab determinat li din mhix se tkun l-ewwel darba li se jiġi jittawwal l-ajruplan ta’ bużnannuh. “I’m really surprised, it’s been recovered and it was found in Malta. And it’s of our great grand dad and grand dad and dad. And I’m really happy that I saw it at the age of 10,” qal iċ-ċkejken James.

L-ajruplan Hurricane kien instab f’qiegħ il-baħar bejn Wied iż-Żurrieq u Filfla fl-1995 mill-għaddas David Schembri, illum is-Sindku tal-Qrendi. Ittella’ u ttieħed il-Mużew tal-Avjazzjoni f’Ta’ Qali.

“Minn hawnhekk beda l-proċess tar-restawr, filfatt hawnhekk ġie identifikat, sirna nafu min kien il-pilot, sirna nafu x’kien l-ajruplan, u għamilna kuntatt mal-qraba tal-pilot. 967109 Sgt Thomas Hackston li kien tar-Royal Navy, u filfatt kellu ħutu l-Awstralja u rnexxielna nikkuntatjaw lilhom ukoll,” fisser Schembri.

Id-Direttur tal-Mużew tal-Avjazzjoni, Ray Polidano, qal li dan l-ajruplan kien ġie Malta f’Ġunju tal-1941 u fl-4 ta’ Lulju iġġarraf fil-baħar.l Qal li peress li kull m’għamel kien xahar f’Malta, ħasbu li Hackston kien l-uniku bdot li tajjru u ġġarraf bih. Madankollu aktar tard saru jafu li dan l-ajruplan ittajjar minn tliet bdoti differenti.

“Jum minnhom ġie wieħed mit-tfal ta’ Ron Carson u qalli l-papa tiegħi kien itajjar l-istess skwadri ma’ dan il-Hurricane. Bagħtli l-paġni tal-Log Book tal-papa tiegħu u skoprejt li kien tajru erba’ darbiet,” qal Polidano.

Dan il-Hurricane hu wieħed mill-ftit ajruplani tax-xorta li għadhom jeżistu fid-dinja u għalhekk ir-restawr tiegħu hu kemmxejn ikkumplikat. Hu ppjanat li sa sentejn oħra dan l-ajruplan ikun restawrat kollu għalkemm mhux se jkun jista’ jtir.