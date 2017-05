Ajruplani żgħar jistgħu jimlew vojt fis-suq f’rotot u żmien partikolari

Il-linji tal-ajru reġjonali b’kapaċità iżgħar jistgħu jkunu s-soluzzjoni għall-isfidi ta’ konnettività ta’ Malta f’distanzi qosra u f’perjodu staġjonali meta ma jkunx kummerċjalment vijabbli li topera b’ajruplani kbar. Dan ġie diskuss fis-sitt edizzjoni tal-BOV Aviation Outlook li matulha ġew ippreżentati l-unuri annwali lil persuni li spikkaw fl-industrija lokali tal-avjazzjoni,

Il-prospetti fl-avjazzjoni ġew diskussi minn perspettiva ta’ kif linji tal-ajru privati li joperaw b’ajruplan iżgħar mill-ajruplani kummerċjali jistgħu jimlew vojt b’titjiriet fil-perjodu kajman tal-industrija turistika u b’rotot lejn gżejjer u destinazzjonijiet reġjonali li mhumiex milħuqa mal-linja tal-ajru tradizzjonali.

Fit-tnedija tal-BOV Aviation Outlook intqal li l-manifatturi tal-ajruplani huma tal-fehma li din tista’ tkun soluzzjoni tajba speċjalment għal pajjiżi u gżejjer żgħar, Id-direttur ta’ kumpanija ta’ konsulenza dwar l-avjazzjoni, Richard Maslen spjega l-loġika ta’ dan l-argument.

“There are new generations of aircraft now, jet aircraft that are very profitable to operate, they are very efficient, and these can seat between 70 and a 120 people, and these can be used to fill in markets quite well. What you may find is that you can only operate two or three flights a week with a big aircraft but if you bring a smaller aircraft you’ve got less capacity to sell and therefore there’s an opportunity in the quieter periods to use these aircraft alongside the bigger jets”.

Fil-konferenza saret iċ-ċerimonja tal-għoti tal-unuri fis-settur tal-avjazzjoni. L-unur tal-Aviator of the Year ingħata lill-Kaptan Robin Zammit li f’nofs Marzu tajjar tarbija f’kundizzjoni kritika għal Londra fl-inqas ħin li seta’. L-unur tal-Leader of the Year ingħata lil Flight Inspector Nigel Dunkerley minn Transport Malta filwaqt li l-Maġġur Tony Abela b’esperjenza twila fl-avjazzjoni ċivili u fl-operat tat-torri tal-kontroll ingħata l-Lifetime Achievement Award.

Il-Ministru responsabbli mit-Trasport Joe Mizzi qal li mal-250 ajruplan huma uffiċjalment irreġistrati f’Malta f’settur li qed jikber. Qal fost oħrajn li Malta llum għandha konnettività ma’ kważi kull belt ewlenija fl-Ewropa iżda mhux daqstant ma’ gżejjer oħra u pajjiżi fir-reġjun tal-Mediterran. Huwa qal li operaturi żgħar b’ajruplani aktar addattati jistgħu jqajmu dawn ir-rotot li abbandunaw l-operaturi akbar.