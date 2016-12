Angelo Gafa jinħatar l-ewwel Kap Eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija

Is-Sur Gafa ggradwa b’first class honours mill-Università ta’ Malta fl-2001 fil-Baċellerat tal-Kummerċ (Honours) fl-Immaniġjar tas-Settur Privat u Pubbliku. Huwa gradwa wkoll b’żewġ Masters, b’Master of Arts in Public Policy b’distinzjoni mill-Università ta’ Malta fl-2008, u Master of Science in Security and Risk Management mill-Università ta’ Leicester fl-2014. Is-Sur Gafa kiseb ukoll ċertifikat fuq is-settur tal-Pulizija li huwa temm b’suċċess b’distinzjoni mill-Università ta’ Malta fl-2004.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.