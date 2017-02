Anzjan ta’ 82 sena jitla’ għat-test tal-karozza

Huwa minn ewl id-dinja li huma ż-żgħażagħ li jagħlqu t-tmintax-il sena li jagħmlu t-test tas-sewqan biex jiksbu l-liċenzja tas-sewqan, però, bhal ma jgħid il-Malti, qatt mhu tard wisq biex titgħallem.

Fil-fatt Transport Malta jkollha wkoll persuni aktar avvanzati fl-età li jagħmlu eżami għal-liċenzja tas-sewqan, fejn fl-aħħar sitt snin saħansitra kien hemm persuna li għalqet it-82 sena.

Għalkemm għal ħafna s-sewqan huwa kważi stint naturali daqs il-mixi jew l-għawm, l-istatistika turi mod ieħor.

Ċifri li TVM kiseb minn Transport Malta juru li kull sena jsiru mat-tnax-il elf test prattiku tas-sewqan. Madankollu ma jfissirx li joħorġu tnax-il elef liċenzja ġdida kull sena. Dan għaliex il-maġġoranza tas-sewwieqa l-ġodda rari jġibu l-liċenzja mill-ewwel u wħud ikollhom jagħmlu t-test iktar minn darba.

F’Malta hawn mal-mitt skola tas-sewqan b’sitt mitt għalliem, fosthom Maurizio Barbara, li stqarr ma Television Malta li ħafna studenti jippretendu li jieħdu l-liċenzja bi dritt. “Ħafna mill-istudenti jiġu bil-mentalità meta jiġu biex jibdew jitgħallmu li l-liċenzja hi dritt. Hija dritt il-liċenzja għax kulħadd għandu dritt…’but it is something you have to earn’!” qal Barbara.

Sewwieqa li għandhom iktar minn 30 sena jiftakru żminijiet meta t-test tal-liċenzja tas-sewqan ma kienx daqshekk diffiċli. Illum mit-tnax-il elf li jsiru kull sena jgħaddu ftit aktar minn nofshom.

Sylvana Bartolo, l-uffiċjal ta’ Transport Malta inkarigata mit-testijiet, qalet li llum is-sewwieqa aspiranti jridu jagħmlu t-test tat-teorija dwar ir-regolamenti u s-sinjali tat-traffiku u jridu jwieġbu tajjeb mil-lanqas 30 mistoqsija minn 35 mistoqsija biex jgħaddu. Wara jsir l-ezami tal-prattika fit-triq li spiss jinħass iktar difficli għas-sewwieqa l-ġodda.

“Iġgħelu jaqra tabella ta’ vettura oħra biex jara l-eye sight, isaqsihom xi mistoqsija fuq il-vettura imbagħad jibda t-test. Id-driver irid jara li l-mirja huma kif suppost, eċċetra. Imbagħad imorru bit-test,” spjegat Barbara dwar it-test prattiku.

Il-President tal-assoċazzjoni tal-iskejjel tas-sewqan, Vince Mizzi, waqt li saħaq fuq l-importanza li t-taħriġ ikun professjonali, stqarr li jixtieq sistema aktar organizzata u transparenti ‘online’ biex tiffaċilita l-ħajja għall-istudenti biex jagħmlu test prattiku meta jħossu li jkunu laħqu livell tajjeb ta’ sewqan.

“Jekk jien għandi persuna ma’ ġenbi u jixtieq jagħmel test xahrejn oħra, dan għalfejn m’għandix insibulu data dak il-ħin u jara li ma jkollux eżamijiet jew problemi f’dik id-data, u nkunu nistghu nippreparaw ruħna iżjed?” staqsa Mizzi.

S’issa mhux maghruf jekk din is-sena hux ser ikun hemm tnaqqis fiż-żgħażagħ li ser jersqu għall-ezami tas-sewqan b’riżultat tal-inizjattiva li tħabbret fil-baġit li biha ż-żgżażagħ ta’ tmintax-il sena qed jingħataw il-possibiltà li jivjaġġaw bla ħlas fuq tal-linja.