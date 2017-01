Applikazzjoni għall-permessi tal-pipeline tal-gass sal-aħħar tas-sena

Definita l-iskeda tal-gvern għal din is-sena b’rabta mal-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija.

Sa Ġunju l-kumpanija Belġjana Tractebel għandha tippreżenta l-istudju dwar ir-rotta u d-disinn, bit-tir li sal-aħħar tas-sena jitressqu l-applikazzjonijiet lill-awtoritajiet Taljani u Maltin għall-permess għall-bini tal-pipeline. Fil-jiem li għaddew, uffiċjali mill-aġenzija tal-gvern għall-enerġija u l-ilma kellhom taħditiet fi Sqallija dwar dan.

Waqt li f’Delimara waslet l-ewwel konsenja ta’ liquefied natural gas biex fil-ġimgħat li ġejjin tibda l-ġenerazzjoni tal-elettriku b’gass naturali, kompla x-xogħol fuq pjan fit-tul biex il-gass jibda jitwassal minn Sqallija permezz ta’ pipeline fil-baħar li jieħu post it-tanker fil-port ta’ Marsaxlokk li qed iservi ta’ ħażna għal-LNG.

Giuseppe Guida, Manager tal-kumpanija Tractebel li qed tagħmel l-istudju dwar il-pipeline, ikkonferma ma’ Television Malta li sa Ġunju jkunu ppreżentaw lill-gvern ir-rapport finali bir-rakkomandazzjonijiet għall-proġett, għalkemm indika li l-ewwel abbozz tar-rapport se jkun f’idejn il-gvern dalwaqt. Nofs l-ispiża tal-istudju qed titħallas mill-Unjoni Ewropea b’fondi mill-Connecting Europe Facility, li jipprovdi fondi għal proġetti bejn stati membri fosthom fl-enerġija.

“We are studying the best option for the pipeline, let’s say better routing for the pipeline between Malta and Sicily from a technical point of view, cost estimate, time schedule, and also the applications for permits both in Malta and in Italy,” qal Guida.

Il-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u l-Italja hu proġett twil u kumpless u għalkemm t-triq forsi tidher twila, il-fażi ta’ bħalissa hi kruċjali. Għandek fuq naħa taħditiet fuq livell diplomatiku bejn il-gvern Malti, il-gvern Taljan u r-reġjun ta’ Sqallija.

Għandek imbagħad studju għaddej, ko-finanzjat mill-Unjoni Ewropea, li qed iħares lejn ir-rotta innifisha fosthom lejn postijiet, hawnhekk f’Gela fi Sqallija. Din hi waħda mill-possibilitajiet minn fejn jista’ jibda l-pipeline tul ir-rotta tiegħu lejn Malta biex eventwalment jasal fil-power station f’Delimara.

Hu stmat li l-pipeline se jkun twil kważi 160 kilometru, li minnhom 151 kilometru huma fil-baħar. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li f’dan l-istadju irid jiġi deċiż wieħed minn żewġ postijiet li qed ikunu kkunsidrati fi Sqallija min fejn jgħaddi l-pipeline fuq l-art.

“Dan hu parti mill-istudju li Tractebel qed tagħmel, biex b’hekk sas-Sajf li ġej inkunu lestejna u ffinalizzajna d-disinn u r-rotta tal-pipeline biex wara nkunu nistgħu napplikaw għall-permessi kemm fl-Italja kif ukoll f’Malta,” qal il-Minsitru Mizzi.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, Daniel Azzopardi, spjega li dan il-proġett għadda minn proċess leġiżlattiv min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea li għarblet proposti fil-qasam tal-enerġija u ddikjarat il-pipeline tal-gass bejn Malta u l-Italja bħala proġett ta’ interess komuni għall-Unjoni.

“Il-pajjiżi qegħdin formalment jaqblu li dan hu proġett importanti għaż-żewġ naħat tal-border. Jiġifieri l-Italja diġà qed tgħid li dan il-proġett hu importanti għall-Italja, għal Malta u għall-UE b’mod ġenerali. Fir-realtà imbagħad trid tibda taħdem on the ground mar-reġjuni,” qal Azzopardi.

Is-Sur Azzopardi spjega li apparti kuntatti mal-gvern Taljan f’Ruma, għaddejjin b’laqgħat regolari f’Palermo mad-Direttorat tal-Enerġija għal Sqallija.