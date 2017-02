Ara x’jaħsbu dwar pajjiżna barranin li jgħixu f’Malta?

Il-popolazzjoni Maltija għaddiet minn tibdil notevoli fl-aħħar snin. Skont l-aħħar ċensiment, ftit inqas minn ħamsa fil-mija tal-popolazzjoni Maltija hija magħmula minn barranin u fi tweġiba għal domanda parlamentari, il-ministru Owen Bonnici qal li hawn 19,317 ruħ minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea f’Malta. Iltqajna ma’ wħud mill-barranin li jgħixu Malta u staqsejniehom dwar l-esperjenza tagħhom .

Kważi 20,000 ruħ li jgħixu Malta ġejjin minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Dr Gordon Sammut, lecturer l-Università ta’ Malta jemmen li din ix-xejra demografika fil-popolazzjoni Maltija kellha impatt sinifikanti fuq l-attitudnijiet tal-Maltin dwar il-barranin u viċi versa. Huwa qal li persuni ta’ nisel barrani li jgħixu Malta stabbilew kwalità ta’ ħajja li hija simili għal dik li jgħixu l-Maltin partikolarment dawk li ġejjin minn pajjiżi Ewropej.

“Jippreferu jassimilaw mal-Maltin u jidhru bħala Maltin milli jibqgħu jeżerċitaw il-kultura u l-identità tagħhom tal-pajjiż minn fejn ikunu ġew”,

Staqsejna barranin li jgħixu Malta, uħud minnhom li għandhom familji, dwar jekk iħossuhomx li integraw fiis-socjeta Maltija u kif jaħsbuha dwar il-Maltin. F’tas-Sliema li huwa l-aktar popolari mal-barranin, b’ madwar tliet elef jgħix f’din il-lokalita, kwazi dawk kollha li tkellimna magħhom qalu li fattur ewlieni li ffacilita l-assimilazzjoni huwa il-bilingwalizmu.

“Actually I found it easier to move here and integrate, to speak to people to make friends here, then I did in Scotland to move from one place, from one city to another

“We’ll be Maltese, she’ll go to school here so we’ll live with Maltese people.

“Yes, they are actually learning Maltese and we are learning Maltese as well and we try our best”.

“Before I was in France so it was quite a difficult experience so if you get yourself involved I think everyone is quite friendly towards you and I had a good experience”.

San Pawl il-Baħar huwa it-tieni l-aktar lokalità li għandu residenti barranin – kważi 2,300.

“I mix with foreigners, the English as well as the Maltese so for me it’s very simple and a fantastic place to live so…

Peter li ilu jgħix u jaħdem Malta tmien snin ra l-lokalità tevolvi mhux anki fid-diversità tal-barranin li jgħixu f’San Pawl il-Baħar.

“From what I’ve noticed is absolutely fine.. and if we are talking about people who are not from the EU therefore they do keep themselves to themselves quite a lot, and the integration is slightly less which in a way is disappointing, I think we should all make space now, it makes for a happier world.”

Fl-istess lokalità, ltqajna ma’ grupp ta’ Indjani li l-komunità tagħhom f’Malta tgħodd bejn 500 u 700 f’Malta, l-istess bhalll-Eritrej, is-Sirjani u l-Ukrajani.

“I think people are very good in this country, the country is also good, I like to live here…

It’s a bit difficult regarding the language, otherwise it is ok”.

L-akbar ammont ta’ barranin f’Malta huma Libjani, segwiti mill-Filippini, Russi, Somali u Ċinizi. Ċifri uffiċjali jindikaw li popolari wkoll mal-barranin huma l-Imsida u s-Swatar, il-Gzira u s-Swieqi.