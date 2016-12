Artisti kbar jirreaġixxu b’xokk għall-mewt ta’ George Michael

“Ninsab taħt xokk kbir. Tlift ħabib qalbu tajba, ġeneruż u artist brillanti.” Din kienet l-ewwel reazzjoni ta’ Sir Elton John li kien fost l-ewwel li rreaġixxa għall-mewt tal-leġġenda George Michael li miet f’jum il-Milied fl-età ta’ 53 sena.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. RIP @GeorgeMichael pic.twitter.com/1LnZk8o82m — Elton John (@eltonofficial) December 26, 2016

Elton John u George Michael kienu kkollaboraw flimkien fuq il-kanzunetta klassika ‘Don’t Le The Sun Go Down on Me’ li kienet ħarġet fl-1992, kważi 20 sena wara li kienet ħarġet il-kanzunetta oriġinali.

Andrew Ridgeley, il-kollega ta’ Michael ma’ Wham! qal li l-mewt ta’ sieħbu hija ta’ qsim il-qalb.

L-aqwa artisti kurrenti ngħaqdu mal-membri tal-grupp Wham! li magħhom nieda l-karriera tiegħu George Michael sabiex isellmu lill-istilla mużikali li wara li telaq minn mal-grupp kellu bosta suċċessi f’karriera bħala solista.

Martin Fry tal-band Look of Love ABC qal fuq Twitter li jinsab tassew imdejjaq bl-aħbar tal-mewt ta’ Michael filwaqt li ddeskrivih bħala artist brillanti. Min-naħa tagħhom Duran Duran iddeskrivew din is-sena kienet waħda “misħuta” hekk kif matulha l-industrija mużikali tilfet tliet stilel kbar oħra; David Bowie, Prince u Rick Parfitt.

Il-pop star tat-tmeninijiet, Howard Jones, magħruf għall-kanzunetta ‘I’d Like to Get to Know You Well’, qal li ma jistax jemmen l-aħbar li d-dinja tilfet wieħed mill-aqwa kantanti u kompożituri li r-Renju Unit qatt ipproduċa.

Michael li twieled fit-Tramuntana ta’ Londra, biegħ aktar minn 100 miljun album matul il-karriera tiegħu mifruxa fuq madwar 40 sena.

