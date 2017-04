Attivitajiet b’xejn fil-mużewijiet ta’ Heritage waqt ‘Science in the Citadel’

The Times of Malta Fuq il-faċċata nsibu storja li tgħid li t-tobba qed jagħtu ultimatum ta’ ġimagħtejn lill-Gvern biex tiġi ...

Intqal li ‘Science in the Citadel’ hija attività mtella’ fuq ġurnata bejn is-swar li jdawru liċ-Ċittadella. Se tikkonċentra fuq il-ħajja u aspetti differenti li jifformaw il-ħajja Għawdxija bħal biodiversità, ġeoloġija, agrikoltura, il-baħar u s-sema bħala ingredjenti li jenfasizzaw ix-xjenza u l-inġinerija.

Heritage Malta se tkun qed tospita numru ta’ attivitajiet b’xejn fil-mużewijiet tagħha fiċ-Ċittadella, nhar is-Sibt. Dan bħala parti mill-attività ‘Science in the Citadel. Fi stqarrija Heritage Malta qalet li minkejja li d-dħul għall-mużewijiet dakinhar se jkun bil-ħlas, min ikun irid jidħol għall-attivitajiet, fil-ħin li se jsiru, id-dħul se jkun b’xejn.

