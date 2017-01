Avventura tieħu xejra differenti meta jispiċċaw iqattgħu lejl għand l-Arċipriet

Li kieku mhux għall-maltemp, il-kampanja Għawdxija toffri ħolma perfetta għal min iħobb iterraq qalb in-natura. B’dan f’moħħom, grupp ta’ erba’ żgħażagħ Sqallin bdew l-avventura tagħhom f’Għawdex, iżda r-riħ qawwi l-lejl li għadda deffes denbu u kellhom jieħdu kenn x’imkien ieħor.

Avventura ta’ erba’ żgħażagħ Sqallin – tliet ġuvintur u tfajla li riedu jesperenzaw il-ftuħ tan-natura f’Għawdex, sabet rotta differenti minn dak li stennew. L-erbgħa li huma, jagħmlu parti minn assoċjazzjoni fi Sqallija li tħeġġeġ żgħażagħ joħorġu ‘l barra mill-ambjent urban tal-ibliet li jgħixu fihom, u jimirħu fin-natura.

Dawn l-esperjenzi jeħduhom anki f’pajjiżi ‘l bogħod minn Sqallija, bħal din ta’ dawn l-erba’ żgħażagħ li ddeċidew li jqattgħu ftit jiem jiskopru lil Għawdex u jorqdu fil-kampijiet li jarmaw fil-miftuħ. Iżda qajla għaddielhom minn rashom li waslu Għawdex fl-aktar ġranet kiesħa u b’riħ qawwi li ħabat għall-gżejjer Maltin.

Luca di Giacomo, Fabrizio Vaccaro, Giulia Giufrida u Lorenzo Carruba bdew il-vjaġġ tagħhom f’Għawdex minn Għajnsielem, il-Qala u daru għan-Nadur bil-ħsieb li jkomplu sal-Ġgantija. Iżda ir-riħ qawwi jaqla’ l-art żammhom milli jarmaw il-kampijiet tagħhom fl-inħawi tal-Ġgantija, sal-punt li kellhom imorru jħabbtu l-bibien tar-residenti tax-Xagħra biex jaraw fejn setgħu jmiddu rashom għal-lejl.

Kien hawn li ż-żgħażagħ ingħataw parir li jħabbtu għand l-Arċipriet tax-Xagħra Dun Karm Refalo.

Luca Di Giacomo gwida ekoloġista li jorganizza dawn l-esperjenzi għal żgħażagħ Taljani qal, “We are walking to meet people and nature, and what can happen during our walking. We are very happy to have met Father Karm here in Xagħra, because he was very very generous to us and this could permit us to exchange our experience with him and each other.”

Dwar din l-esperjenza l-Arċipriet ta-Xagħra Dun Karm Refalo qal, “Fil-fatt malli qaluli bis-sitwazzjoni, ġie f’moħħi li nikkuntattja wieħed mill-aloġġi, jiġifieri f’post fejn wieħed jista’ jqatta’ l-lejl, tipo ‘bed and breakfast’, li huma tajbin anki li għandna hawnhekk stess, imma huma stess qaluli, ‘aħna bi prinċipju ma nidħlux f’dawn l-istrutturi għaliex irridu nżommu kuntatt kemm jista’ jkun ma’ dak li hu ambjentali u naturali’. U allura talbuni li nagħtihom kenn f’waħda mill-istrutturi tal-parroċċa.”

L-ispirtu taż-żogħżija fiż-żagħżagħ Sqallin kompla jitħallat bl-avventura, u sas-Sibt filgħodu stess bil-barka u tislima tal-Arċipriet irħewla lejn l-inħawi tat-tempji tal-Ġgantija biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom qalb in-natura spettakolari t’Għawdex. Din il-gżira bħall-kumplament tal-gżejjer Maltin qed titħabat kontra r-riħ u l-kesħa, bil-baħar qawwi mgħejjun minn riħ li kultant jonfoħ b’qawwa ta’ riefnu jkompli jherri anke t-tieqa tad-Dwejra.