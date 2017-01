Biljett tal-lottu u l-ex sieħba jdaħħluh fi xkora nkwiet

Christian Said ta’ 31 sena spiċċa l-Qorti akkużat li ftit aktar minn sentejn ilu seraq karus tal-karità minn banka tal-lottu f’Birkirkara. Fil-Qorti ħareġ li dakinhar tas-serqa huwa kien mar fil-banka tal-lottu biex jixtri biljett mas-sieħba tiegħu ta’ dak iż-żmien Sandra Grixti. Mix-xhieda ta’ Grixti u mill-filmati tas-cctv, iżda ħareġ li kienet hi li ħadet il-bott minn fuq il-bank u li ma kinetx ftehmet mal-imputat li kienet se tieħdu, bl-imputat jiċħad ukoll li kien miftiehem magħha jew li kien involut fis-serqa. L-ex sieħba xehdet li huwa kien sar jaf bil-flus wara li ħarġu mill-banka, bl-akkużat jiċħad li kien jaf li l-flus kienu mis-serq tal-bott. B’hekk il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Josette Demicoli kkonkludiet li l-imputat mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih u lliberatu minnhom.

