Busuttil jippreżenta rikors biex iressaq il-provi tiegħu lill-maġistrat fuq Keith Schembri

F’konferenza tal-aħbarijiet ilbieraħ filgħaxija, Dr Busuttil qal li għandu l-provi f’idejh li l-konsulent tal-Prim Ministru Brian Tonna għadda flus liċ-chief of staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, u allega li dan kien tixħim. Dr Busuttil qal li l-flus għaddew minn kontijiet fil-bank Pilatus wara l-bejgħ taċ-ċittadinanza lil tliet Russi. Qal li lil bank ġabulu skuża, li Dr Busuttil qal li ma titwemminx, meta qalu li ż-żewġ ħlasijiet ta’ €50,000 l-waħda kienu għal self li Schembri ta lil Tonna meta dan kien għaddej minn proċeduri ta’ separazzjoni.

