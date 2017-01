Ċelebrazzjoni mill-Insara Etjopjani u Eritrej fil-Belt

Il-komunità Nisranija tal-Etjopjani u l-Eritrej f’Malta li tgħodd mal-500 ruħ, iċċelebrat bir-rit tradizzjonali tagħha fil-Belt, il-festa tal-Magħmudija ta’ Ġesu’. Din hi waħda mill-festi ewlenin fil-kalendarju ta’ dawn l-insara.

Kant akkumpanjat mid-daqq tradizzjonali ta’ tnabar mill-insara Ortodossi Etjopjani u Eritrej u b’ilbies tradizzjonali tagħhom kienu l-karatteristiċi ta’ ċelebrazzjoni fil-Belt ta’ waħda mill-akbar festi għal din il-komunità: il-magħmudija ta’ Ġesu. L-attività bdiet b’quddiesa fil-Knisja ta’ San Ġakbu u kompliet b’purċissjoni ferriħija sa Marsamxett.

“We come to the church and we go near by the sea or a river, so that we represent the original, how Jesus Christ was baptised by St John”, qal Major Sium.Eritrean.

Wara li jitolbu u jkantaw flimkien, il-qassis ixarrab wiċċ dawk preżenti f’din iċ-ċelebrazzjoni. Il-maġġoranza jilbsu lbies tradizzjonali abjad li skont ma’ spjegalna Major Sium, jirrappreżenta l-purità tar-ruħ li l-ħallieq jixtieq li l-bnedmin kollha jkollhom.

Tidaru Dinku, Etijopjan li ilu Malta 10 snin, qal li l-membri tal-komunità jinbidlu minħabba li wħud jibdew ħajja ġdida f’pajjiż ieħor.

“More than 2,000 people we pray in 11 years, because every year they went in America by process”.

Din hija t-tieni sena li din il-komunità Nisranija setgħet tagħmel dan ir-rit ħdejn il-baħar mal-qassis tal-komunità tagħha. Qabel, din il-komunità li ilha Malta 11-il sena, kienet f’din l-okkażjoni tistieden qassis Kopt Eġizzjan.