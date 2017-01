Ċertezza legali li l-proġett tal-power station sar skont ir-regoli Ewropej – Vestager

Il-Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni, Margrethe Vestager, qalet li l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-proġett tal-power station f’Delimara twarrab kull dubju li seta’ kien hemm fuqu u tagħti ċertezza legali li l-affarijiet saru skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-istat.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Konrad Mizzi qal li issa li hemm l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, fil-jiem li ġejjin se jiġi ffirmat il-ftehim mal-konsorzju Electrogas għas-sigurtà tal-provvista tal-gass għal 18-il sena u tiġi rtirata l-garanzija bankarja li għamel il-Gvern lill-konsorzju.

Fi tmiem żjara f’Delimara, il-Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni, Margrethe Vestager qalet li l-proċess li wassal għad-deċiżjoni favorevoli tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-proġett tal-power station ġdida bil-gass kien rigoruż ħafna biex ikun aċċertat li l-flus li l-Gvern Malti qed joħroġ għall-proġett ma jmorrux kontra r-regoli stretti tal-Unjoni relatati mal-għajnuna mill-istat li jaf joħolqu diskriminazzjoni fis-suq.

“It means that no more questions can be asked when it comes to state aid, that there is legal certainty, that not the Commission, not any member state will come and say hey what are you doing and that certainty of course is a very good thing in a big and important project like this”, qalet Margrethe Vestager – Kummissarju Ewropew għall-Kompetizzjoni.

Il-Kummissarju Vestager qalet li tammira l-ambizzjoni tal-Gvern li jidħol għal dan il-proġett li se jtejjeb l-ambjent u jnaqqas l-ispejjeż relatati mal-enerġija.

F’konferenza tal-aħbarijiet u preżentazzjoni dwar in-negozjati li kien hemm bejn il-Gvern Malti u l-Kummissjoni Ewropea, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Enerġija, Ronald Mizzi qal li l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-proġett tħabbret wara li l-Gvern kien ilu kważi sentejn għaddej b’taħditiet mad-Direttorat Ġenerali tal-Kompetizzjoni tal-Kummissjoni. Spjega li d-Direttorat bagħat lill-Gvern ħames kwjestjonarji b’total ta’ sittin mistoqsija li kienu jidħlu f’kull dettall tal-proġett – minn għaliex għandu jsir sas-sejħiet pubbliċi li saru u l-kuntratti li ġew iffirmati mal-Electrogas.

“Li importanti ħafna l-proġett ma jħarbatx il-kompetizzjoni la fis-suq intern u wisq anqas f’Malta vis a vis partikolarment l-interconnector, li l-proġett xi ħaġa li l-Kummissjoni Ewropea evalwat ħafna, jipprovdi tangible environment benefits fuq kollox, li importanti ħafna wkoll it-transactions agreements kollha ġew skrutinizzati u nstab li huma kollha in line mal-istate aid provisions u finalment li l-bank guarantees li semmejt diġa ngħataw b’mod tajjeb u ma qajmu l-ebda state aid concerns”, qal is-Sur

Ronald Mizzi, Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Enerġija.

Is-Sur Mizzi qal l-Gvern bagħat ‘il fuq minn 450 paġna f’korrispondenza lill-Kumissjoni Ewropea u stqarr li dan hu possibbilment l-akbar proġett li Malta qatt ressqet għall-iskrutinju tal-Kummissjoni Ewropea għar-regoli dwar l-għajnuna mill-istat.

Il-Ministru Konrad Mizzi qal li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jagħraf formalment lil Electrogas bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea, jiġi ffirmat il-kuntratt mal-konsorzju li jassigura l-provvista tal-gass għal 18-il sena u eventwalment tiġi rtirata l-garanzija bankarja ta’ 360 miljun ewro li l-Gvern għamel lill-Electrogas.

“The financial package will essentially go up to the credit committees of the respective banks, once approved we would have achieved financial close and the bank guarantee from the government side would be withdrawn”, qal il-Ministru Mizzi.

Il-Ministru Mizzi qal li fil-jiem li ġejjin il-kuntratti mal-Electrogas se jiġu ppreżentati fil-Parlament. Mistoqsi dwar il-kontijiet fil-Panama, il-Ministru qal li jinsab infurmat li t-tax audit dalwaqt titlesta. Tenna li dan hu proġett favur l-ambjent li se jwassal għall-kontijeit irħas u arja iktar nadifa.