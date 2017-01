Ċipru ma tistax tilħaq ftehim mingħajr interferenza mit-Turkija – Erdogan

Il-President tat-Turkija, Tayyip Erdogan qal li l-Griegi-Ċiprijotti qed jevitaw soluzzjoni dwar Ċipru u wissa li ma jista’ jkun hemm l-ebda soluzzjoni f’din il-gżira mingħajr it-Turkija. Il-President Tork għamilha ċara li t-truppi Torok mhux se jirtiraw mit-tramuntana ta’ Ċipru sakemm il-qawwiet Griegi ma jirtirawx mill-kumplament tal-gżira. Hu kien qed jitkellem l-għada li f’Ġinevra waqfu t-taħditiet għal soluzzjoni f’Ċipru li ilha aktar minn 40 sena maqsuma bejn il-parti Torka u l-parti Griega. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, Antonio Guterres qal li t-taħditiet se jkomplu ħamest ijiem oħra u jittama fi sforz aħħari għall-ftehim.

“We made important progress but of course there is still a lot of work to be done. We are going now to work at deputies level to prepare what could be the proposals for, at political level, a decision to be taken,” qal Guterres.