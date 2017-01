DIRETT mill-Qorti: “Niżżel l-ajruplan Ruma jew nisplodi l-ajruplan”

Aġġornament kontinwu mill-Qorti:

11.45 a.m. Is-Sur Galea xehed li t-torri tal-kontroll tgħarraf bil-ħtif tal-ajruplan għall-ħabta tal-10.45 a.m. Qal li l-ajruplan nieżel Malta 20 minuta wara. Qal li meta daħlet fis-seħħ “Operation Warda”, ir-responsabbiltà tal-ajruport għaddiet f’idejn il-Kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta. Huwa qal li ma kienx jaf min ħa d-deċiżjoni biex l-ajruport jingħalaq temporanjament, iżda qal li din hija proċedura li tiġi segwita skont il-protokoll imniżżel fl-operazzjoni. Huwa qal li l-ajruport jingħalaq ukoll meta jkun hemm nar jew servizz ta’ emerġenza.

11.35 a.m. Renald Galea mit-torri tal-kontroll xehed fil-qorti li l-uffiċjali lokali bdew mill-ewwel bi proċeduri ta’ emerġenza f’dik li bdiet tissejjaħ “Operation Warda”. Qal li t-torri tal-kontroll ta’ Malta għarraf bil-ħtif tal-ajruplan lit-torrijiet tal-kontroll ta’ pajjiżi ġirien fl-Italja, it-Tuneżija u l-Libja.

11.30 a.m. Il-membru tal-Forzi Armati ta’ Malta Pasquale Papa kien it-tieni xhud fil-kumpilazzjoni. Huwa qal li l-FAM kellha r-responsabbiltà li tarresta lill-pirati tal-ajru. Huwa qal li kien qed jagħraf liż-żewġ pirati tal-ajru fl-awla tal-qorti. Huwa żied jgħid li ż-żewġt irġiel ittieħdu fil-bażi tal-ajruport tal-FAM u wara għaddewhom lil pulizija. Qal li ż-żewġt irġiel li ma jifhmux l-Ingliż iżda kkoperaw magħhom. Żied jgħid li wieħed minnhom kien qed iġorr file iswed.

11.15 a.m. L-Ispettur Omar Zammit mill-iskwadra ta’ kontra t-terroriżmu xehed dalgħodu fil-qorti li l-pirati tal-ajru riedu li l-ajruplan jinżel Ruma. Qal li dawn għaddew ittra liċ-Chief Officer li kienet tgħid: “niżżel l-ajruplan Ruma jew nisplodi l-ajruplan” – “You have to land at Rome or I will explode the plane”. Eventwlament il-membri tal-ekwipaġġ kkonvinċew lill-irġiel biex l-ajruplan jagħmel inżul f’Malta. Qal li wieħed mill-membri tal-ekwipaġġ ra hand grenade u pistola. Huwa xehed ukoll li fuq mobile phone ta’ waħda mill-membri tal-ekwipaġġ instab ritratt taż-żewġ pirati tal-ajru. Hija qalet lill-Pulizija li ħadet dak ir-ritratt biex tirrapportahom f’pajjiżhom.

L-Ispettur xehed li meta staqsew lil Ali Ahmed Saleh, wieħed mill-akkużati biex jgħid għaliex xejjer bandiera, jekk ġiex iffurmat grupp u jekk ġiex imħarreġ, huwa għażel li ma jwieġeb xejn. Mistoqsi x’kien qed jagħmel fuq l-ajruplan u jekk kienx hu li tella’ l-armi fuq l-ajruplan, Saleh qal li kien qed jakkumpanja lil Moussa Shaha Ali Soko. Meta staqsewh jekk kienx hu li għadda l-ittra lill-membri tal-ekwipaġġ, huwa qal lill-pulizija li aħjar ikellmu lil Moussa.

L-Ispettur xehed li ż-żewġ akkużati reġgħu ġew interrogati l-għada u reġgħu ma wieġbu xejn. Huwa qal li kellhom żewġ mobile phones kull wieħed. Qal li f’mobile ta’ wieħed minnhom instab ritratt ta’ armi tan-nar, cockpit, pjanta ta’ ajruplan u hand grenade. Dawn ir-ritratti kienu ilhom fuq il-mobile minn Ottubru li għadda.

Qal li l-kaptan ma għarafx lil persuni għax kien rahom darba biss waqt li l-membri tal-ekwipaġġ l-oħra għarfuhom mill-ewwel.

Minn tfittxija li saret fl-ajruplan, sabu dokumenti personali, envelopp li kellu pjan tat-titjira u noti tal-ajruplan.

Waħda mill-ittri kienet tgħid li Moussa hu l-kap ta’ partit ġdid bl-isem ta’ Fatah. Dan huwa l-isem li ġie użat f’Settembru li għadda meta seħħ attentat ta’ kolp ta’ stat fil-Libja.

11.10 a.m. L-ewwel li xehed kien l-Ispettur Omar Zammit mill-iskwadra ta’ kontra t-terroriżmu. Huwa qal lill-qorti li hekk kif sar jaf bil-ħtif tal-ajruplan, il-pulizija tabet għal-lista ta’ passiġġieri abbord

11.09 a.m. L-Avukat Joe Ellis oġġezzjona għal preżenza ta’ rappreżentanti mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-prosekuzzjoni minħabba rwol doppju. Qal li waqt li l-Avukat Ġenerali jrid jagħżel jekk hemmx każ jew le, qiegħed mal-prosekuzzjoni.

11.00 a.m. L-Avukat Joe Ellis jasal fil-Qorti u jgħid li lanqas biss jaf min hu l-akkużat. Il-Qorti tatu ftit minuti biex ikellem lill-akkużat.

10. 00 a.m. Il-kawża tinsab posposta wara li l-Avukat Joe Ellis li qed jidher għal Moussa Shaha Ali Soko ma kienx infurmat bil-kawża. L-akkużat qal li ma jixtieqx li l-kawża tkompli mingħajr l-avukat preżenti. Il-kawża mistennija tkompli wara li l-avukat jasal il-Qorti. Għal Ali Ahmed Saleh qed jidher l-Avukat Julian Farrugia f’isem l-avukat Patrick Valentino.

Fis-seduta ta’ dalgħodu mistennija jixhdu żewġ membri tal-Forzi Armati, bdot tal-Afriqiyah Airways u rappreżentant tal-linja tal-ajru. Xhieda oħra jridu jingħataw il-viża biex ikunu jistgħu jsiefru mil-Libja u jixhdu f’Malta.

Intant il-linja tal-ajru Afriqiyah Airline ppreżentat rikors biex jibdew ix-xogħol ta’ manutenzjoni fuq l-ajruplan maħtuf biex jieħduh lura ladarba tkun lesta l-investigazzjoni.

Il-Pulizija qalu li kulma kien hemm bżonn ġie elevat fosthom il-flight recorder.

Min-naħa tiegħu, il-Maġistrat qal li jrid bil-miktub li l-pulizija lestiet mill-investigazzjoni tagħhom.

Aktar qabel : Għall-ħabta tad-9.30 a.m. mistennija tibda l-kumpilazzjoni kontra ż-żewġ pirati tal-ajru mixlija bil-ħtif tal-ajruplan tal-Afriqiyah Airways b’aktar minn 100 ruħ abbord jumejn qabel il-Milied.

tvm.com.mt jinsab informat li ż-żewġ hijackers jinsab diġà fil-bini tal-Qorti biex jidhru quddiem il-Maġistrat Anthony Vella.

Nifhmu li matul il-kumpilazzjoni, mistennija jibdew ħerġin fatti ġodda dwar il-ħtif tal-ajruplan tal-linja tal-ajru Libjana, li matul il-ħtif kien kontinwament segwiet minn ajruplani tal-gwerra Taljani.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda mistennija titfa’ dawl konkret fuq il-bosta spekulazzjonijiet dwar il-motiv taż-żewġ pirati tal-ajru: Ali Ahmed Saleh u Moussa Shaha Ali Soko, li ħatfu l-ajruplan waqt titjira interna mill-ajruport ta’ Sebha lejn Tripli.

L-investigaturi mistennija jixhdu fil-qorti fost oħrajn dwar komunikazzjoni telefonika li ż-żewġ pirati seta’ kellhom qabel u waqt il-ħtif tal-ajruplan. Nifhmu li wara li l-pirati ċedew f’idejn l-awtoritajiet Maltin, it-telefons ċellulari tagħhom setgħu pprovdew lill-awtoritajiet Maltin informazzjoni sensittiva li titfa’ dawl dwar il-motiv u possibbilment l-affiljazzjoni taż-żewġ Libjani.

Il-kumpilazzjoni tax-xhieda mistennija twassal biex iż-żewġ pirati jiġu formalment akkużati fost oħrajn bil-ħtif tal-ajruplan bħala att ta’ terroriżmu, akkuża li fuqha jistgħu jeħlu sa għomorhom il-ħabs.