Dawk li jridu jivvotaw qabel iridu jieħdu ġurament sas-26 ta’ Mejju

Il-Kummissjoni Elettorali avżat li persuni li jixtieq jivvotaw ġimgħa qabel minħabba każijiet ta’ safar jew sptar għandhom imorru fil-Kumpless tal-Għadd tal-Voti, fl-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali, fin-Naxxar jew fi 28A, Pjazza San Franġisk ir-Rabat Għawdex biex jieħdu ġurament. Fi stqarrija l-Kummissjoni Elettorali qalet li dan għandu jsir mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8.00 a.m. u s-2.00 p.m., u 3.00 p.m. u t-8.00 p.m. Fis-Sibtijiet u l-Ħdud bejn it-8.00 a.m. u nofsinhar, u li dan għandu jsir sas-26 ta’ Mejju. Il-Kummissjoni fakkret li votanti rreġistrati fuq Malta u se jkunu Għawdex fil-jum tal-votazzjoni fit-3 ta’ Ġunju, jew viċi versa, ma jikkwalifikawx għal din il-faċilità.

