Djar abbandunati f’Bormla jinbidlu f’boutique hotel

Il-Kottonera għaddejja minn bosta proġetti ta’ restawr u riġenerazzjoni li qed jagħtu l-ħajja lil bosta binjiet antiki li għall-bosta snin kienu fi stat ta’ telqa u abbandun. Tnejn mid-djar antiki ta’ ‘l fuq minn 400 sena għadhom kif inbidlu f’waħda mill-ewwel boutique hotels f’Bormla.

Sa ftit tas-snin ilu kważi ħadd ma kien jgħaddilu minn moħħu li jinvesti f’Bormla u wisq aktar li jinvesti f’lukanda f’din il-Belt fil-qalba tal-Kottonera.

Madankollu, mat-tmien snin ilu l-imprenditriċi Mariella Scerri ddeċidiet li tixtri dar antika u abbandunata fi Sqaq il-Kunċizzjoni f’Bormla li ħabiba tagħha mill-Afrika t’Isfel, Sonette Aboud malajr tefgħet ħarsitha fuqha hekk kif mir-Renju Unit iddeċidiet li flimkien mal-familja tagħha tiġi tgħix Malta.

Sonette Aboud, is-Sid ta’ lukanda f’Bormla qalet, “Right from the beginning I was in love with the three cities, I think it is so typical Maltese, it is a magnificent area on the island with lots of history and it is a shame that most Maltese don’t appreciate it because they don’t really value this area which we all absolutely love.”

Wara xogħol estensiv ta’ restawr fuq din id-dar tas-seklu sbatax u oħra tmiss magħha li l-imprenditriċi mill-Afrika t’Isfel xtrat tliet snin ilu, dan ix-xahar inawgurata bħala boutique hotel f’Bormla b’xeni stupendi tal-Port il-Kbir.

Il-lukanda b’għaxart ikmamar tinsab f’żona fejn għaddejin bosta proġetti ta’ riġenerazzjoni f’binijiet antiki fosthom l-American University of Malta li mistennija jkomplu jgħinu biex din iż-żona tattira aktar barranin li jridu jesperjenzaw il-kultura u l-ħajja Maltija.

Sonette Aboud sostniet, “It is the typical Maltese experience. It is not like living in Sliema or St Julian’s were you could be in Spain or Portugal, this is Malta as far as we are concerned. It is a very up and coming and growing area, as you know we’ve got the American University in full renovation across the road so we already have some of their staff staying with us that is working on the project.”

Is-Sinjura Aboud li l-ewwel investiment tagħha f’Malta kien f’akkomodazzjoni għat-turisti f’Ħal Għaxaq, qalet li l-proġett f’Bormla lestitu eżatt qabel il-Belt Valeltta tkun il-Kapitali Ewropea tal-kultura mill-1 ta’ Jannar li ġej.

“Over the last five years since we’ve been residents in Malta we could see the amazing improvements that have been done in Valletta and I think it will a huge success and will attract new people that have never been to Malta,” qalet Is-Sinjura Aboud.

It-titjib fis-servizz tat-trasport bil-baħar li hemm bejn il-Kottonera u l-Belt Valletta, ikompli jiffaċċilita l-aċċessibbiltà u jagħmilha aktar faċli biex it-turisti jiskopru l-ġmiel u l-istorja tal-bliet antiki madwar il-port.