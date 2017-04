DNCE u Jonas Blue kkonfermati għal Isle of MTV 2017

Il-lineup għall-Isle of MTV fis-27 ta’ Ġunju li ġej kompla jiżdied bl-aħbar li flimkien mal-band Chainsmokers, se jkun hemm ukoll il-band funk-pop DNCE u d-DJ u producer famuż Jonas Blue. Il-band DNCE għadhom qed igawdu suċċess bis-single ‘Cake by The Ocean’ u fis-sentejn li ilhom fix-xena ta’ mużika pop diġa’ rebħu l-kategorija tal-Best New Artist tal-MTV. Is-single l-ġdida tagħhom ‘Kissing Strangers’ flimkien mal-kantanta popolari Nicky Minaj, ukoll qed tagħmel suċċess fiċ-charts mużikali.

