Elezzjoni Ġenerali 2017: talba għall-persuni li jgħoddu l-voti u sorveljanza

L-applikazzjonijiet fuq il-formoli preskritti jintlaqgħu mill-Kummissjoni Elettorali fil-Kumpless tal-Għadd tal-Voti (Ex Trade Fair Grounds) fin-Naxxar nhar l-Erbgħa 3, il-Ħamis 4, u l-Ġimgħa 5 ta’ Mejju bejn it-3.00 pm u t-8.00 pm, u nhar is-Sibt 6 ta’ Mejju bejn it-8.00 am u s-1.00 pm. L-applikanti għandhom jippreżentaw il-karta tal-identità. Persuni Għawdxin jistgħu japplikaw l-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità, 28A, Pjazza San Franġisk, ir-Rabat Għawdex.

