Estiż it-terminu tal-inkjesta dwar allegazzjonijiet f’artiklu fil-Malta Today

Il-Gvern ħabbar li laqa’ talba tal-Imħallef Emeritu JD Camilleri għal estensjoni fit-terminu tal-inkjesta li qed imexxi dwar l-allegazzjonijiet li saru f’artiklu ppubblikat fil-gazzetta Malta Today intitolat ‘Money laundering investigation was not pursued when Fenech Adami’s name cropped up’.

