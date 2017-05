Filmat: Destiny sorpriża b’telefonata mill-President

Intant matul il-programm ta’ dalgħodu ma naqsux ukoll il-kummenti pożittivi għall-kantanta Maltija. Il-preżentatur qal li minkejja li Destiny għandha biss 14-il sena, hi rnexxielha tisraq l-aħħar edizzjoni tal-Britain’s Got Talent bil-vuċi tagħha. Min-naħa tagħha, omm Destiny, Alexia qalet li tinsab kburija ħafna b’bintha iżda fuq kollox kuntenta għaliha għax il-ħolma tagħha qed issir realtà.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.