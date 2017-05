FILMAT: Il-mument x’ħin karozza baqgħet dieħla fuq in-nies f’Times Square

Is-Sindku ta’ New York, Bill de Blasio, qal li ex uffiċjal tan-navy saq il-karozza dritt għal ġo nies, biex qatel tfajla ta’ 18-il sena u darab 22 oħra. De Blasio qal li m’hemmx indikazzjonijiet li dan kien att terroristiku.

